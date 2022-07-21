В Минприроды рассказали, как защитить медведей от ловушек в виде консервов Сотрудник Минприроды Вайсман: банки из-под консервов в местах, где обитают медведи, следует сжигать

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Банки из-под консервов в местах, где обитают медведи, следует сжигать, сообщил замдиректора информационно-аналитического центра охотконтроля Минприроды Алексей Вайсман в разговоре с «360». Животные привыкают ко вкусу человеческой еды, лазают по помойкам и могут застрять пастью в банке, как белый медведь с острова Диксон.

Это беда для медведей. Они привыкают к этому необычному насыщенному вкусу человеческой еды, это их отваживает от нормального питания. Из-за этого они не нагуливают нормально подкожного жира. Есть еще и фактор стресса, — сказал Вайсман.

Он добавил, что белого медведя, попавшего в западню из-за банки сгущенки, придется усыпить, чтобы снять ее с языка. Скорее всего, уже началось воспаление, считает Вайсман, поэтому спасателям нужно спешить.

Ранее сообщалось, что для спасения белого медведя в Сибирь прилетели московские ветеринары. Главврач Московского зоопарка прибыл в Норильск со всеми необходимыми медикаментами, но добраться до посёлка Диксон не позволяют погодные условия.

Тем временем председатель Совета депутатов городского поселения Диксон Александр Сергеев возмутился вниманием всей России к судьбе белого медведя с застрявшей банкой в пасти на фоне, по его словам, полностью отсутствующей медицины в населенном пункте. Он подчеркнул, что в Диксоне проживают свыше 300 человек, в том числе дети, без медсестры, врача, современных томографа, лаборатории и аппарата УЗИ.