Вкуснее пиццы, а стоит копейки! Пирог с консервами: рыбными или мясными

Вкуснее пиццы, а стоит копейки! Пирог с консервами: рыбными или мясными

Этот пирог удивит вас насыщенным вкусом и хрустящей золотистой корочкой, несмотря на простоту ингредиентов. Он даже вкуснее пиццы, а стоит копейки! Можно готовить как с рыбными, так и мясными консервами.

Разомните вилкой 1 банку рыбных консервов в масле (сайра/горбуша) или мясных (тушенка), смешайте с 1 нарезанной луковицей и 2 вареными яйцами. Приготовьте простое тесто: 2 стакана кефира, 2 яйца, щепотка соли, 1 ч. л. соды и мука до консистенции густой сметаны (около 2 стаканов).

В смазанную форму вылейте половину теста, распределите начинку, залейте оставшимся тестом. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до румяной корочки.

Пирог получается невероятно сочным внутри с ярким вкусом консервов, который прекрасно сочетается с воздушным тестом. Подавайте теплым со сметаной или солеными огурцами — это идеальный вариант бюджетного, но сытного ужина, когда нужно накормить семью вкусно и без лишних затрат!

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