В Минобрнауки опровергли сообщения об отчислении студентов-иностранцев

https://static.news.ru/photo/5bef356e-3314-11eb-9dd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Минобрнауки опровергли сообщения о том, что российские вузы начали отчислять иностранных студентов из-за отсутствия на занятиях в связи с пандемией коронавируса.

Минобрнауки России находится в постоянном контакте с руководством вузов и заинтересованными федеральными органами, а также со студенческими объединениями. Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удалённое обучение не производилось, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В министерстве добавили, что вузы сохранят бюджетные места за студентами, которые не могут приехать на учёбу в Россию из-за карантинных мер, а также испытывают сложности в связи с проблемами со связью.

Кроме того, в Минобрнауки отметили, что для вузов разработаны рекомендации по эффективной организации удалённого обучения. Кроме того, для оказания помощи в организации дистанционного обучения ведомство вместе с Россотрудничеством прорабатывает вопрос предоставления иностранным студентам рабочих мест в представительствах Россотрудничества и филиалах российских вузов по месту их проживания.

Ранее NEWS.ru писал, что к российским властям обратились около двух тысяч иностранных студентов, которые попросили разрешения продолжить обучение в РФ. Часть из них получают образование по квоте Россотрудничества. С просьбой оказать содействие иностранцам к правительству обратился юрист Иван Мельников.