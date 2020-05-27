В Минобрнауки назвали наиболее востребованные специальности

https://static.news.ru/photo/6b4ca904-a02c-11ea-8baf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Выпускники медицинских и педагогических направлений, а также специалисты по цифровым технологиям наиболее востребованы в настоящее время. Об этом заявили в Минобрнауки.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что более 20% выпускников хотят пойти в магистратуру, аспирантуру или ординатуру. В 2020 году на рынок труда выйдут около 410 тысяч выпускников.

По словам замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева, в этом году зачисление в высшие учебные заведения будет завершено в августе. Сначала будут зачислены те, кто имеют особые льготы, после этого подготавливается приказ на зачисление 80% абитуриентов, а по последнему приказу зачисляются оставшиеся.

NEWS.ru писал, что больше всего студентов отчисляют из вузов из-за неуспеваемости. В 2019 году по этой причине выбыли 125 тысяч учащихся. Это меньше показателей 2018 года, когда отчислили 133 тысячи человек.

Студенты стали чаще бросать учёбу: в прошлом году таких учащихся было 97 тысяч человек, а в 2018 году — 91 тысяча. Из вузов отчисляют из-за просрочки оплаты обучения — 54,7 тысячи за прошлый год, также студенты переходят на другую форму учёбы — 47,3 тысячи или в другие вузы — 43,2 тысячи.