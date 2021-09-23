В МИД заявили, что люди из «списка Навального» не связаны с его делом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что люди, которые попали в одобренный комитетом Палаты представителей США санкционный список из-за преследования оппозиционера Алексея Навального, не имеют отношения к этому делу. При этом комментировать решение американских парламентариев она посчитала преждевременным, следует из текста, размещённого на сайте внешнеполитического ведомства.

Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения, — считает она.

По её словам, Москве становится всё труднее предугадать, «какого рода внутриполитические упражнения антироссийской направленности» предпримут в Вашингтоне. При этом Захарова напомнила, что инициатива ещё не стала законом.

По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране, — добавила она.

Также представитель ведомства предостерегла США от «необдуманного шага на „санкционном треке“».

Накануне Комитет по регламенту палаты представителей (нижняя палата конгресса) США одобрил законопроект о введении санкций против 35 россиян из-за преследования Навального. Всего в тексте 35 имён, среди которых председатель правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Московской области и Санкт-Петербурга Андрей Воробьёв и Александр Беглов, глава ЦИК Элла Памфилова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а также другие политики, предприниматели, силовики, главы компаний и сотрудники государственных СМИ. Ограничения должен одобрить конгресс. В этом случае Белый дом должен будет оценить список в течение шести месяцев.

В январе соратники Навального публиковали список из людей, которые, по их мнению, должны попасть под западные санкции. Все люди из одобренного в Вашингтоне перечня были в этом списке.