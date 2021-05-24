В МИД РФ понадеялись на скорое возобновление чартеров в Египет

https://static.news.ru/photo/881a98a2-bc96-11eb-a342-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия надеется, что чартерные авиарейсы в Египет скоро будут возобновлены. Об этом журналистам ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

По его словам, окончательное решение будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Мы надеемся, что в ближайшее время. Но всё зависит ещё от коронавирусной ситуации. Так-то, конечно, решение принято, — подчеркнул дипломат.

23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Позднее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе спрогнозировала, что Египет полностью откроется для российских туристов во второй половине мая.

Накануне российские авиакомпании получили допуски на международные рейсы в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Грецию, Испанию, Германию, Болгарию и даже в Венесуэлу. При этом в списке нет Египта. При этом посол страны в Москве Ихаб Талаат Наср заявлял о готовности египетских курортов принимать россиян.

Как сообщалось ранее, власти Египта приняли решение установить минимальные цены на проживание в номерах отелей. Указанный шаг должен поспособствовать повышению уровня туристического направления и качества обслуживания.