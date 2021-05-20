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Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на полёты за границу

14:00, 20 мая 2021

Российские авиакомпании получили на международные рейсы в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Грецию, Испанию и другие зарубежные направления. Об этом сообщили в Росавиации.

Допуски на осуществление международных перевозок и грузов в ряду иностранных государств предоставлены в чреду, 19 мая. Авиакомпании с лицензиями могут совершать международные рейсы в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Грецию, Испанию, Германию, Болгарию и даже в Венесуэлу. При этом в списке нет Египта.

Решение о выдаче разрешений не является основанием или решением возобновления полётов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации , - напомнили  на сайте ведомства.

Таким образом компании получили право, через которого можно воспользоваться перевозчиком в случае официального разрешения полётов.

Ранее Росавиация направила авиаперевозчикам письмо, которое сообщает о подготовке нормативно-правового акта, запрещающего регистрацию воздушных судов в реестрах других государств. 

Сейчас большинство самолетов авиакомпаний зарегистрированы за рубежом. Многие воздушные суда получены в лизинг от иностранных компаний. Страну регистрации лайнера определяет его владелец. Не исключено, что лизингодатели откажутся регистрировать самолёты в России. В этом случае отечественный системам придёт краткие сроки аренды иностранного самолётова окончательно оттуда.

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