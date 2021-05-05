Названы сроки возобновления полётов между Россией и Египтом

https://static.news.ru/photo/bc6d9a46-adc3-11eb-b24b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регулярное авиасообщение между РФ и Египтом возобновится в июне 2021 года. Об этом источник в российской авиакомпании рассказал «Интерфаксу».

Собеседник агентства сообщил, что техническая подготовка к первым полётам уже завершена . До конца мая заинтересованные стороны должны согласовать расписание, маршруты, порядок продажи билетов и прочие детали.

По словам источника, Каир выполнил все поставленные условия, среди которых подготовка персонала и оснащение воздушных гаваней согласно требованиям авиационной безопасности, представленным российской стороной. В аэропортах Египта за подготовкой вылетов будут следить специалисты авиаотрасли из России.

23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Позднее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе спрогнозировала, что Египет полностью откроется для российских туристов во второй половине мая.

Ранее стало известно, что российский лоукостер «Победа» с 12 июня возобновит выполнение рейсов из Москвы в Рим. Авиакомпания уже начала продажу билетов.