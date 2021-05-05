Названы сроки возобновления полётов между Россией и Египтом

Регулярное авиасообщение между РФ и Египтом возобновится в июне 2021 года. Об этом источник в российской авиакомпании рассказал «Интерфаксу».
Собеседник агентства сообщил, что техническая подготовка к первым полётам уже
По словам источника, Каир выполнил все поставленные условия, среди которых подготовка персонала и оснащение воздушных гаваней согласно требованиям авиационной безопасности, представленным российской стороной. В аэропортах Египта за подготовкой вылетов будут следить специалисты авиаотрасли из России.
23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Позднее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе спрогнозировала, что Египет полностью откроется для российских туристов во второй половине мая.
Ранее стало известно, что российский лоукостер «Победа» с 12 июня возобновит выполнение рейсов из Москвы в Рим. Авиакомпания уже начала продажу билетов.