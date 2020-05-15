В МИД РФ осудили продление Украиной запрета на доступ к российским сайтам

https://static.news.ru/photo/52cf6554-96c9-11ea-a3f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев демонстрирует нежелание пересматривать дискриминационную политику против российских медиаресурсов, продлевая их блокировку. Об этом заявили в МИД РФ.

Отмечается, что ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет на использование российских социальных сетей и интернет-сервисов на территории Украины ещё на год. Доступ запрещён к таким ресурсам, как «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru.

Украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиаресурсов, — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

В МИД добавили, что Москва расценивает этот шаг, как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения. По мнению дипломатов, это является нарушением принципов международного права, таких как свобода выражения мнения и равный доступ к информации.

Как писал NEWS.ru ранее, на прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.