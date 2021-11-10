В МИД рассказали, что мешает пилотному проекту электронных виз

МИД России не может выборочно ввести единую электронную визу для туристов из государств, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Этому препятствует отсутствие соответствующих законодательных норм и чисто технические сложности, заявил на Петербургском международном туристском форуме Travel Hub замначальника отдела въезда иностранцев консульского департамента МИД России Юрий Горбатюк. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник уточнил , что виза является универсальной и разделение её для туристов и других категорий иностранных граждан законодательством не предусмотрено. Этому препятствует и ряд «достаточно серьёзных технических сложностей».

Необходимо обеспечить въезд только туристов из стран, которые указаны в приложении № 1, и только через воздушные пункты пропуска. Технически это осуществить невозможно, — пояснил он.

Ранее заместитель главы МИД Евгений Иванов заявил, что Россия пока не обсуждает вопрос выдачи электронных виз для «вакцинного туризма». По его словам, эти визы невозможно вычленить только для туристов, желающих вакцинироваться. В то же время оперативный штаб работает над предоставлением возможности привиться тем иностранцам, которые уже находятся на территории страны.