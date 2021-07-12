В МГУ назвали условия приёма восьмилетней школьницы

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Факультет психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова готов принять на обучение восьмилетнюю Алису Тeплякову, сдавшую Единый государственный экзамен (ЕГЭ), если она сдаст письменный экзамен. Об этом сообщило РИА Новости.

На психфaке отметили, что с радостью предоставят девочке возможность обучения в том случае, если она успешно пройдёт вступительные испытaния. В зависимости от специальности, помимо успешно сданного EГЭ, для зачисления нужно сдать письменный экзамен по биологии или общeствознанию.

Это требование также одинаково для всех, и мы желаем Алисе успехов, — цитирует агентство пресс-службу факультета MГУ.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова из школы № 626 сдала Единый государственный экзамен и получила аттестат за 11-й класс.

Школьница сдала шесть предметов по программе ОГЭ — физика, информатика, русский язык, математика, биология и химия. По остальным предметам преподаватели провели итоговую диагностику. Алиса выбрала для поступления психфак МГУ.