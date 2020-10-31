В МФТИ рассказали, чем грозит России новый антирекорд по COVID-19

https://static.news.ru/photo/9a8b8c1c-1c8c-11eb-b0fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на очередной суточный антирекорд по числу выявленных случае COVID-19, Россия не будет по примеру Европы вводить повторный тотальный локдаун, так как выход на плато, вероятно, скоро сменится нормализацией ситуации, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Учёный напомнил, что в России 1 ноября был обновлён суточный рекорд по числу выявленных случаев COVID-19 — 18 665. Однако динамика роста, по его словам, уже нестабильна: если в пятницу, 30 октября было зафиксировано 18 283 случаев, то в субботу, 31 октября — уже 18 140. По мнению Волчкова, ситуация находится под контролем властей, пишут «Известия»

Найден баланс, когда и клиники справляются с потоком, и экономическая активность не снижается. Это не идеальная ситуация, но компромиссное решение, которое позволяет не останавливать социально-экономические процессы в сложившихся условиях, — сказал он.

Волчков полагает, что если Россия возьмёт пример со стран Европы, которые снова вводят массовый карантин, то 30-50% российских предприятий будут просто уничтожены.

Что же касается динамики новых заражений, то она показывает, что начались колебания возле одной и той же отметки.

Если говорить, например, о Москве, то мы видим, что цифры вышли на плато. Если мы продолжим в том же темпе, то рано или поздно придем к снижению, — пояснил учёный.

Волчков считает, что проблема в итоге будет решена при помощи двух факторов — формирования коллективного иммунитета и начала вакцинации.

Как сообщал NEWS.ru, по состоянию на вечер 1 ноября за предшествующие 24 часа в России скончались 245 пациентов с COVID-19. Это почти на 90 человек меньше, чем днём ранее, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.