В мэрии посчитали, сколько москвичей обязаны привиться

https://static.news.ru/photo/d9632248-ceb5-11eb-8f26-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Больше двух миллионов москвичей должны поставить вакцину от коронавируса согласно указу главы местного Роспотребнадзора Елены Андреевой. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, передаёт ТАСС.

Она сообщила , что всего в столице насчитывается 3,5-4 млн работников категорий, обозначенных в документе. Так как требуется привить не меньше 60%, то под действие указа попадают больше двух миллионов человек, однако часть из них, скорее всего, уже сделали прививку.

Важно отметить, что такая мера не ограничивает права граждан. Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти вразрез с правами других граждан (его клиентов) и тем более подвергать риску их здоровье и жизни, — подчеркнула она.

Ракова отметила, что прививку, согласно указу, можно сделать любой из четырёх зарегистрированных в России вакцин. При этом второй компонент двухкомпонентных вакцин требуется поставить до 15 августа.

Она добавила, что прививочные пункты открыты в поликлиниках, парках, торговых центрах, МФЦ и на общественных пространствах. Эти мощности позволяют уже сейчас в четыре раза увеличить число привитых за сутки. Кроме того, власти города готовы оперативно увеличить мощности при наличии спроса.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми.

Мэр столицы Сергей Собянин назвал данное решение непростым, но необходимым, и призвал поддержать его. Он подчеркнул, что делать прививку или нет — личное дело каждого человека до тех пор, пока он не взаимодействует с другими людьми.

В Кремле отметили, что об обязательной вакцинации по всей России речи не идёт. Об этом же заявили в правительстве России.