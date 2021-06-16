В мэрии посчитали, сколько москвичей обязаны привиться

Больше двух миллионов москвичей должны поставить вакцину от коронавируса согласно указу главы местного Роспотребнадзора Елены Андреевой. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, передаёт ТАСС.
Она
Важно отметить, что такая мера не ограничивает права граждан. Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти вразрез с правами других граждан (его клиентов) и тем более подвергать риску их здоровье и жизни, — подчеркнула она.
Ракова отметила, что прививку, согласно указу, можно сделать любой из четырёх зарегистрированных в России вакцин. При этом второй компонент двухкомпонентных вакцин требуется поставить до 15 августа.
Она добавила, что прививочные пункты открыты в поликлиниках, парках, торговых центрах, МФЦ и на общественных пространствах. Эти мощности позволяют уже сейчас в четыре раза увеличить число привитых за сутки. Кроме того, власти города готовы оперативно увеличить мощности при наличии спроса.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми.
Мэр столицы Сергей Собянин назвал данное решение непростым, но необходимым, и призвал поддержать его. Он подчеркнул, что делать прививку или нет — личное дело каждого человека до тех пор, пока он не взаимодействует с другими людьми.
В Кремле отметили, что об обязательной вакцинации по всей России речи не идёт. Об этом же заявили в правительстве России.