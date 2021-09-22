В мэрии Москвы подготовились к возврату QR-кодов в кафе

Сотрудники мэрии Москвы приняли участие в совещании, посвящённом росту заболеваемости коронавирусом. Городские власти готовятся к четвёртой волне COVID-19 и собрались вводить новые ограничения, если потребуется. В том числе речь идёт о возвращении QR-кодов для входа в кафе и кинотеатры, пишет «Медуза» (признана властями РФ иноагентом) со ссылкой на источники, близкие к руководству столицей.

Кроме того, местные власти готовы потребовать от работодателей перевести до 30% работников на удалёнку и ввести обязательную самоизоляцию для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. В то же время в мэрии рассчитывают, что четвёртая волна коронавируса пройдёт легче предыдущих, так как в городе много вакцинированных и переболевших.

22 сентября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что распространённость «дельта»-штамма коронавируса в Москве достигла 100%. Также она признала рост заболеваемости COVID-19 и госпитализаций в столице. Заммэра связала это с наступлением осеннего сезона и резким увеличением числа контактов после окончания отпусков и каникул.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в последние две недели рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в 36 регионах России.

За последние сутки в Москве был выявлен 1991 новый случай заражения COVID-19. После лечения в столице выздоровели 1353 пациента. Жертвами инфекции за 24 часа стали 50 жителей мегаполиса.