В «МегаФоне» ответили на вопрос о повышении стоимости тарифов В «МегаФоне» заявили, что не планируют менять стоимость тарифов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«МегаФон» не планирует в ближайшее время пересматривать стоимость тарифов для действующих клиентов, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. Представитель оператора добавил, что соответствующие решения принимаются исходя из затрат на предоставление услуг.

В ближайшее время «МегаФон» не планирует пересматривать стоимость тарифов для действующих клиентов. Мы будем принимать решение исходя из роста затрат компании на предоставление услуг. На размер тарифов влияет множество факторов, таких как стоимость оборудования, затраты на эксплуатацию сети, расходы на электроэнергию и другие ресурсы, — сказал представитель оператора.

До этого в МТС заявили, что оператор сотовой связи принял решение повысить цены на тарифы из-за роста стоимости оборудования, а также в связи с модернизацией сетей, необходимой на фоне увеличения трафика для поддержки качества связи. Федеральная антимонопольная служба ранее заявляла о намерении выяснить причины повышения цен на услуги оператора.

В МТС уточнили, что тарифы вырастут не менее чем на 10%. Рост стоимости услуг сотовой связи должен произойти 28 сентября.

Ранее стало известно, что стоимость автозапчастей для легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) выросла на 17–20% с начала текущего года. Аналитики указывают, что дефицита на рынке не наблюдается и количество объявлений о продаже запчастей даже увеличилось с начала года.