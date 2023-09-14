В МТС объяснили повышение стоимости тарифов В МТС объяснили рост цен на тарифы подорожанием оборудования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оператор сотовой связи МТС принял решение повысить цены на тарифы из-за роста стоимости оборудования, а также в связи с модернизацией сетей, необходимой на фоне увеличения трафика для поддержки качества связи, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Федеральная антимонопольная служба ранее заявляла о намерении выяснить причины повышения цен на услуги оператора.

В МТС уточнили, что тарифы вырастут не менее чем на 10%. Рост стоимости услуг сотовой связи должен произойти 28 сентября.

На некоторых архивных тарифах изменится ежемесячная абонентская плата, изменение составит менее 10%, — заявили в компании.

Ранее стало известно, что стоимость автозапчастей для легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) выросла на 17–20% с начала текущего года. Аналитики указывают, что дефицита на рынке не наблюдается и количество объявлений о продаже запчастей даже увеличилось с начала года.

Также сообщалось, что цены на хлеб могут вырасти на 10% до конца года. По словам исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева, у производителей больше нет возможностей для удержания привычных цен из-за подорожания сырья, логистики и роста расходов на выплаты зарплат рабочим.