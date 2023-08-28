Цены на хлеб в России могут вырасти на 10% до конца года РБК: российские пекари допустили рост цен на хлеб из-за удорожания производства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отпускные цены на хлеб в России могут вырасти примерно на 10% до конца года, сообщает РБК со ссылкой на заявление исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева. По его словам, у производителей больше нет возможностей для удержания привычных цен из-за подорожания сырья, логистики и роста расходов на выплаты зарплат рабочим.

Айдиев утверждает, что весной 2022 года промышленные хлебозаводы также повышали цены на продукцию из-за скачкообразного роста затрат. Однако позднее они выровняли цены из-за улучшения ситуации на рынке. Тем не менее вернуть цены к показателям 2021 года так и не удалось.

Глава союза объясняет возможный рост цен в этом году подорожанием муки, сложившейся конъюнктурой рынка зерновых, ростом тарифов транспортных компаний, а также дефицитом персонала в хлебопекарной отрасли. Кроме того, определенное влияние на цены оказывает нерентабельность производства недорогих массовых сортов хлеба.

В то же время в Министерстве сельского хозяйства России отмечают, что внутренний рынок полностью обеспечен российским зерном и продуктами его переработки, а качество самого зерна находится на высоком уровне. По словам специалистов ведомства, плавное повышение цен на зерно не окажет значительного влияния на стоимость хлеба и хлебобулочных изделий.

О вероятном росте цен на хлеб в России ранее сообщал Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники среди производителей. По сообщению канала, повышение стоимости связано с антироссийскими санкциями и обвалом рубля. Однако в Минсельхозе РФ опровергли эту информацию.