В МЧС призвали россиян сообщать о частных домах престарелых

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Жителям России необходимо сообщать в надзорные органы о частных домах престарелых, так как часто они не зарегистрированы соответствующим образом, сообщил главный госинспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

По его словам, информацию о таких организациях следует передавать сотрудникам МЧС, прокуратуры и МВД, которые примут меры.

Потому что зачастую даже соседи не подозревают, что у них на соседнем участке эксплуатируется частный пансионат для престарелых, — отметил он.

Супруновский уточнил, что нередко частные дома престарелых являются лишь частными жилыми домами. Госинспектор добавил, что надзорные органы не имеют юридических оснований для учёта и осуществления надзора за организациями, которые оказывают услуги без лицензии, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в МЧС сообщили, что в течение последних пяти лет почти каждый третий пожар в России в жилых домах возникал по вине курильщиков. Возгорания начинались из-за неосторожного обращения с сигаретами.