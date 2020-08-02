В МЧС опровергли закупку парашютов для спасательных целей

https://static.news.ru/photo/49446c10-d4ad-11ea-9514-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МЧС России опровергли информацию о закупке парашютов для спасания людей, оказавшихся заблокированными в высотных зданиях в результате чрезвычайных ситуаций.

Некоторое время назад о приобретении ведомством парашютов «Шанс» сообщил глава компании «Технодинамика» (входит в состав Ростеха) Игорь Насенков.

В ближайшее время закупка парашютных систем «Шанс» не предусмотрена, — заявили ТАСС в МЧС.

В министерстве пояснили, что для эвакуации людей с высоток спасатели используют альпинистское снаряжение ведущих производителей, а также телескопические подъёмники с диапазонами высот от 30 до 101 метра.

Как писал NEWS.ru, система «Шанс» разработана НИИ парашютостроения, входящим в холдинг «Технодинамика». Она позволяет десантироваться с высоты стандартного девятиэтажного дома — от 33 метров. В «Шансе» имеются три купола, которые удерживают заданную скорость приземления и не складываются при контакте со зданием. Кроме того, предусмотрена автоматическая система стабилизации тела, благодаря чему средством спасения сможет воспользоваться человек без навыков десантирования.