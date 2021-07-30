В МЧС объяснили, почему лифт «никогда не упадёт»

Если лифт остановился, то пугаться не надо, кабина «никогда не упадёт», так как оборудована специальным устройством — уловителями. Техника автоматически тормозит, как только лифт набирает скорость выше заданной, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области.

По словам спасателей, если человек зашёл в лифт с грудным ребёнком в коляске, то лучше взять его на руки. Кроме того, нельзя пропускать вперёд уже научившихся ходить малышей.

Самая частая попытка, которую предпирнимают пассажиры — это попытка самим выбраться из внезапно остановившегося лифта. Во-первых, не паникуйте и сразу, вызывайте диспетчера. В любом случае лифтом в доме пользуетесь не вы один, и люди обязательно заметят поломку и придут к вам на помощь. Единственное исключение, когда необходимо как можно быстрее покинуть лифт — это пожар в доме или другая чрезвычайная ситуация, — добавили в ведомстве.

Эксперты также советуют пошуметь, если лифт «застрял». Если кнопка вызова диспетчера не работает, то следует постучать в двери. Кроме того, нельзя заходить в лифт с незнакомыми людьми.

В МЧС отметили, что детей нужно предостеречь от баловства в лифтах, тем более в шахте. По информации специалистов, десятки детей погибли, катаясь на крышах и противовесах кабин, пытаясь при этом прыгнуть между этажами.

Ранее в МЧС РФ рассказали, что, встретившись с агрессивной собакой, необходимо остановиться и твёрдым голосом произнести: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!», «Уйди» или «Фу!». В ряде случаев помогут команды, приводящие четвероногого в растерянность.