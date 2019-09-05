Первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян не исключил, что в будущем женщины смогут работать пожарными наравне с мужчинами.
Был период, когда я гордился тем, что пожарный спорт — абсолютно мужской спорт, а теперь считаю, что был не прав, — передаёт слова Чуприяна ТАСС.
По его словам, он всё ещё против того, чтобы девушки работали в пожарных дежурных караулах, но «всё идёт к этому».
Чуприян дал интервью изданию в преддверии чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, который пройдёт в Саратове с 8 по 16 сентября.
Как ранее писал News.ru, глава Минтруда Максим Топилин утвердил новый перечень профессий, в которых запрещён труд женщин. В списке — 100 пунктов, в прежнем было почти в 4,5 раза больше.