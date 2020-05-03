В магазины в Подмосковье можно будет ходить только в масках

В подмосковные магазины с 12 мая можно будет ходить только при использовании медицинских масок, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, в случае если покупатель пришёл без средств индивидуальной защиты, у него будет возможность приобрести маску в кассовой зоне без наценок, по приемлемой цене, — говорится в сообщении в Instagram.
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Также, по словам Разина, магазины уже проинформированы о важности соблюдения дистанции на территории помещения и использования средств индивидуальной защиты.
Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о наличии медицинских масок в аптеках региона.
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