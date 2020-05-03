В магазины в Подмосковье можно будет ходить только в масках

https://static.news.ru/photo/5cc7e86c-8d21-11ea-8abd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковные магазины с 12 мая можно будет ходить только при использовании медицинских масок, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, в случае если покупатель пришёл без средств индивидуальной защиты, у него будет возможность приобрести маску в кассовой зоне без наценок, по приемлемой цене, — говорится в сообщении в Instagram.

Также, по словам Разина, магазины уже проинформированы о важности соблюдения дистанции на территории помещения и использования средств индивидуальной защиты.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о наличии медицинских масок в аптеках региона.