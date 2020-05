В магазины в Подмосковье можно будет ходить только в масках

С 12 мая посещение магазинов станет возможным только при использовании маски > > > По словам министра сельского Ñ Ð¾Ð·ÑÐ¹ÑÑ‚Ð²Ð° и продовольствия Московской области Андрея Разина, в случае, если покупатель пришел без средств индивидуальной защиты, у него будет возможность приобрести маску в кассовой зоне без наценок, по приемлемой цене: «Несмотря на то, что до 12 мая «масочный режим» носит рекомендательный Ñ Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€, многие ритейлеры уже информируют покупателей о том, что на территории магазина важно соблюдать не только дистанцию, но и использовать средства индивидуальной защиты». Министр также подчеркнул Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚ÑŒ соблюдения режима самоизоляции: «Мы призываем гостей и жителей Подмосковья не забывать про сложную эпидемиологическую обстановку и по возможности все Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ñ‹Ðµ товары заказывать удаленно».

