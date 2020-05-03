Воробьёв заявил, что подмосковные аптеки обеспечены медицинскими масками

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о наличии медицинских масок в аптеках региона.
Об этом он сказал в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1». По его словам, областное правительство провело работу с 4 тыс. коммерческих аптек и 300 государственными,
У нас есть маски. Месяц назад не могли себе такого позволить, не хватало масок, все они шли в амбулаторию, поликлиники или госпитали, — заявил губернатор.
С 12 мая в Московской области пассажиров автобусов, маршруток и электропоездов обяжут носить маски и респираторы.
Ранее NEWS.ru писал, что пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщила о более чем 30 пассажирах, которые попытались проехать в автобусах без QR-кодов.
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