В Подмосковье более 30 человек пытались проехать на автобусах без QR-кодов

https://static.news.ru/photo/05756d94-8c9c-11ea-b122-fa163e074e61_660.jpg Фото: mtdi.mosreg.ru

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщила о более чем 30 пассажирах, которые попытались проехать в автобусах без QR-кодов.

Более 30 человек пытались проехать в общественном транспорте Подмосковья без QR-кода. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Росгвардией провело более 6 тысяч проверок в общественном транспорте и на пересадочных узлах за два дня — 30 апреля и 1 мая, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В связи с регулярными нарушениями пропускного режима ведомство приняло решение усилить проверки. Также были повышены штрафы за нарушения. За проезд без пропуска — 5 тысяч рублей, а за нарушение социальной дистанции — от 1 до 30 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы одобрили штрафы до 300 тысяч руб для граждан за нарушение карантина.