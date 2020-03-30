https://static.news.ru/photo/4ec49f9c-7329-11ea-97be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума приняла поправки в Кодекс об административной ответственности (КоАП), которые устанавливают штрафы до 300 тысяч рублей для здоровых граждан, нарушивших условия карантинного режима.

Если гражданин нарушил карантин в условиях угрозы распространения коронавируса, ему приписывается штраф в размере от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.

Если это сделало должностное лицо — от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, если юридическое — от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Если нарушение карантина причинило вред здоровью или смерть человека, то штрафы составят от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных и юридических лиц — от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей и от 500 тысяч рублей до миллиона рублей соответственно.

Ранее NEWS.ru писал, что во вторник, 31 марта, Государственная дума РФ может принять в первом, втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому за нарушение карантина на фоне угрозы распространения коронавируса может следовать уголовное наказание. Об этом накануне рассмотрения правовой нормы журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.