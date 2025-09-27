Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 13:19

В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле

Замглавы МАГАТЭ Чудаков: запасов природного урана на Земле хватит на век

Фото: Matthias Toedt/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Запасов природного урана на планете достаточно для обеспечения атомной энергетики в течение всего текущего столетия, об этом заявил ТАСС замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков. Он подчеркнул, что объемы добычи урана определяются его ценой, а не физической нехваткой.

Ты добывал по одной цене, а будешь добывать по другой. А добывать можно откуда угодно. И это будет вопрос стоимости киловатт-часа. Дешево не будет, будет другая цена. То есть это столетие нормально проработаем, — сказал Чудаков.

Ранее замглавы МАГАТЭ рассказал, что Армении логичнее было бы строить у себя новый энергоблок российского образца. При этом он подчеркнул, что в последние годы политика преобладает над логикой.

Между тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что перспектива ядерного конфликта между Индией и Пакистаном является немыслимой. На полях Глобального атомного форума он высказался о вероятности войны с применением атомных разработок. По словам Гросси, этот вопрос ему задают в разных странах.

МАГАТЭ
уран
атомная энергия
Земля
