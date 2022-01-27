В Магадане ввели режим ЧС из-за бездомных собак

Администрация Магадана в четверг, 27 января, решила ввести режим чрезвычайной ситуации в городе из-за повышенной активности бродячих собак, об этом сообщает пресс-служба мэрии. Сообщается, что в городе круглосуточно будут проводиться неотложные мероприятия по ликвидации сложившейся ситуации.

Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования, — заявил мэр города Юрий Гришан.

Ранее стало известно, что в селе Домна Читинского района Забайкалья в результате нападения своры собак погибла девочка. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело: инцидент стал известен и на федеральном уровне.

На 58-летнего жителя Приволжского района Астраханской области также недавно напала стая бездомных собак. Мужчина от полученных ранений скончался на месте.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах, и заявил о необходимости разработать меры поддержки гражданских инициатив, касающихся бездомных животных, со стороны региональных и местных бюджетов.