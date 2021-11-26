В Кузбассе подняли на поверхность тела шестерых погибших в шахте

Тела шестерых погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе подняты на поверхность. Родственникам их начнут выдавать 29 ноября. Организацию похорон жертв трагедии власти Кемеровской области берут на себя. Об этом RT рассказал глава региона Сергей Цивилёв.

На поверхность поднято шесть тел: три тела — это горноспасатели, и три тела шахтёров, — уточнил губернатор.

Он рассказал, что тела двоих погибших шахтёров опознаны, а для установления личности третьего необходимо проведение экспертизы.

Цивилёв добавил, что в настоящее время власти области вместе с родственниками определяют, где будет проходить отпевание погибших прощание с ними и на каком кладбище их похоронят. По словам губернатора, все организационные вопросы должны быть решены в ближайшее время.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей, ещё более 60 пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Задержаны директор шахты, его первы заместитель, начальник участка и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил СКР и Генпрокуратуре разобраться в произошедшем на шахте. Он подчеркнул, что впредь подобное повториться не должно.