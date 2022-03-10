В Кургане уроженца Узбекистана лишили гражданства за пропаганду терроризма

Курганская полиция лишила российского гражданства уроженца Узбекистана. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, мужчина пропагандировал в соцсетях терроризм. Ранее ему было назначено наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей.

По данным правоохранительных органов, гражданин Узбекистана приобрёл российское гражданство в 2017 году. Позднее, находясь в Кургане, он, разделяя взгляды приверженцев «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена), опубликовал в соцсети «ВКонтакте» видеозаписи и аудиозапись, содержащие признаки пропаганды терроризма. В частности, мужчина призывал к участию в деятельности организаций, запрещённых в России, и оправдывал их деятельность.

Заключением УМВД России по Курганской области решение о его приёме в гражданство Российской Федерации отменено на основании части 2 статьи 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», паспорт гражданина РФ изъят. Он подлежит убытию с территории России, — говорится в сообщении.

В 2021 году следственное подразделение УФСБ России по Курганской области возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма). В ноябре 2021 года он был признан виновным и оштрафован на 300 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, члены Совета Федерации намерены внести поправки ко второму чтению президентского законопроекта «О гражданстве РФ». Они предполагают отзыв российского гражданства у ранее принятых в него и депортацию на родину за незаконное производство и торговлю алкоголем.