Сенаторы предложили лишать гражданства за торговлю суррогатным алкоголем

Члены Совета Федерации намерены внести поправки ко второму чтению президентского законопроекта «О гражданстве РФ». Они предполагают отзыв российского гражданства у ранее принятых в него и депортацию на родину за незаконное производство и торговлю алкоголем. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Мы хотим добавить незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжёлым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем, — сообщил Рябухин.

Он уточнил, что сенаторы намерены оформить своё предложение в виде поправок ко второму чтению. Оно запланировано на февраль.

Как рассказал Рябухин, по данным МВД, среди лиц, занимающихся производством и продажей суррогатного алкоголя в гаражах и промышленных зонах, 75% составляют иностранцы из стран ближнего зарубежья. По словам сенатора, если проект получит положительный отзыв от МВД, поправки сразу отправятся в Госдуму.

Ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации». Он предусматривает сокращение количества требований для приёма в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц.

Как отмечается в пояснительной записке, гражданство «может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю России и основы российского законодательства, обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка».

Одновременно законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечёт за собой отзыв гражданства у лиц, ранее принятых в него.