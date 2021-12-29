Путин внёс в Госдуму проект закона «О гражданстве Российской Федерации»

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму 29 декабря проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации». Текст документа размещён в электронной базе нижней палаты. Положения законопроекта направлены на предоставление гражданства тем лицам, которые уже проживают в России и могут органично включиться в систему социальных связей и стать полноценными членами российского общества.

В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства Российской Федерации как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества, — сообщается в пояснительной записке.

Законопроект направлен на реализацию Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации в срок до 2025 года.

Как отмечается в пояснительной записке, гражданство «может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю России и основы российского законодательства, обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка».

Для более чем 20 категорий лиц планируется сократить число требований для предоставления гражданства. В их числе граждане бывшего СССР и их дети, являющиеся участниками госпрограммы по добровольному переселению, а также потомки тех, кто постоянно жил в пределах нынешних границ РФ в Российской империи или СССР. Послабления коснутся и лиц, у которых есть проживающие в России близкие родственники — граждане РФ.

Лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах Государственной границы Российской Федерации), также получают право на упрощённое приобретение гражданства Российской Федерации без прохождения процедуры признания их носителями русского языка, — говорится в законопроекте.

Кроме того, гражданство могут получить лица, родившиеся на территории страны до 6 февраля 1992 года, а также лица, хотя бы один из родителей которых на день их рождения являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации (территории РСФСР).

Кроме того, документ предполагает расширение полномочий президента России по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощённое приобретение гражданства государства.

Согласно законопроекту, граждан, которые были приняты в российское гражданство, смогут лишить его за преступления против государства, в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также за другие правонарушения. Их перечень расширен.

Вместо отмены решений о приёме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства России, — говорится в законопроекте.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2021 года 667 тысяч 939 иностранцев получили российское гражданство. Это почти на 105 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Возросло число поставленных на миграционный учёт иностранцев — в 2021-м этот показатель составил 11 895 887 человек.