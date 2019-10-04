https://static.news.ru/photo/23d3dd8a-e741-11e9-9652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сравнила украинские беспилотники с детскими самолётиками, которые без проблем будут перехвачены. О намерении неких волонтёров направить «лётный отряд» в крымский город Армянск и раскидать там листовки сообщили СМИ Украины.

Этот фейк в очередной раз подтверждает недееспособность украинской пропаганды, в которую даже сами украинцы не верят. Самое настоящее враньё, что наши российские радиоэлектронные комплексы не смогли бы перехватить детские самолётики, — сказала РИА Новости Гридчина.

Ранее News.ru писал, что департамент информационных технологий Москвы проводит тендер на услуги по видеомониторингу столицы с помощью беспилотников. На дроны планируется потратить из столичного бюджета 60 млн рублей. Чиновники требуют от потенциального исполнителя, чтобы устройства обязательно были вертолётного типа. Компания — победитель конкурса кроме техники должна будет предоставить специалистов для обслуживания дронов.