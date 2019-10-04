Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сравнила украинские беспилотники с детскими самолётиками, которые без проблем будут перехвачены. О намерении неких волонтёров направить «лётный отряд» в крымский город Армянск и раскидать там листовки сообщили СМИ Украины.
Этот фейк в очередной раз подтверждает недееспособность украинской пропаганды, в которую даже сами украинцы не верят. Самое настоящее враньё, что наши российские радиоэлектронные комплексы не смогли бы перехватить детские самолётики, — сказала РИА Новости Гридчина.
Ранее News.ru писал, что департамент информационных технологий Москвы проводит тендер на услуги по видеомониторингу столицы с помощью беспилотников. На дроны планируется потратить из столичного бюджета 60 млн рублей. Чиновники требуют от потенциального исполнителя, чтобы устройства обязательно были вертолётного типа. Компания — победитель конкурса кроме техники должна будет предоставить специалистов для обслуживания дронов.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен