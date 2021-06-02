Путин анонсировал открытие школы креативной экономики в Крыму

В Крыму появится школа креативной экономики. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам молодёжного форума «Таврида», сообщает «МК в Крыму».
В этом году <...> знаковым событием для вас станет создание школы лидеров креативной экономики, — говорится в послании главы государства.
Российский лидер выразил уверенность, что участники мероприятия смогут добиться успеха и признания благодаря полученным новым знаниям и навыкам. Он также отметил, что впервые в работе форума могут участвовать деятели культуры и искусства с ограниченными возможностями здоровья.
Форум творческой молодёжи «Таврида» проходит в Судаке. Он продлится всё лето и часть осени. В рамках мероприятия запланировано восемь тематических смен.
Впервые форум состоялся в 2015 году. За это время он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодёжи страны.
Ранее в НИУ ВШЭ назвали ключевые факторы неуспешности российской молодёжи. В их числе безработица, криминальные субкультуры, а также трудные жизненные ситуации.