В Крыму следователи назвали причину смерти пропавшего трёхлетнего мальчика

https://static.news.ru/photo/ba466c70-cf61-11ea-80c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю/vk.com

Ребёнок, тело которого спасатели обнаружили в выгребной яме возле собственного дома, погиб в результате утопления. Следов насильственного вмешательства не обнаружено. Об этом заявили в крымском управлении СК РФ.

Судебными медиками установлена причина смерти мальчика — утопление. Следов насильственной смерти не обнаружено. Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения, — цитирует сообщение РИА Новости.

Малыш пропал 24 июля в Симферопольском районе в селе Строгановка. Его в тот же день объявили в розыск. На поиски ребёнка выдвинулись около двух тысяч человек, среди которых были не только спасатели МЧС, но и волонтёры. СУСК возбудил уголовное дело. В воскресенье труп мальчика сотрудники службы спасения обнаружили в выгребной яме рядом с домом, где живёт его семья. После этого поисковые работы прекратили.

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