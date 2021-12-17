Песков: закон об иноагентах будет доработан

Закон о СМИ-иноагентах будет дорабатываться, считают в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не сомневается в этом, и сама необходимость такого закона в стране не оспаривается. Его слова передаёт RTVI.

Должен ли быть закон об иноагентах? Да, должен, и об этом неоднократно говорил Путин... Сам факт необходимости наличия этого закона в нашей системе правовой, наверное, сейчас уже не оспаривается, — цитирует его телеканал.

В частности, Песков допустил, что можно будет не сразу объявлять СМИ иноагентами, а давать им возможность «исправиться».

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на слова председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева о том, что документ не учитывал мнения работников СМИ заявил что закон о СМИ-иноагентах необходимо обсудить с профессиональным сообществом