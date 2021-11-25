Путин выразил соболезнования семьям погибших на шахте «Листвяжная»

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям горняков, погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. При этом в Кремле надеются на спасение тех, кто остался в живых и находится под землёй, все необходимые поручения на этот счёт уже даны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, президент уже заслушал доклад губернатора области Сергея Цивилёва. Он также поговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном, который вместе с главой Ростехнадзора вылетает в Кемерово для организации спасательных работ.

Президент дал необходимые поручения губернатору, руководителю министерства организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции, — подчеркнул Песков.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил о том, что найдены тела девяти погибших. При этом под землёй до сих пор остаются люди.

Глубина самого дальнего штрека, куда отправились спасатели, составляет 400 метров. Пока сильного задымления в этой части шахты нет, поэтому есть надежда найти людей живыми. Также в шахте работает вентиляция, воздух откачивается.

Инцидент в Белово произошёл в 05:07. В это время поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке в экстренные службы. На тот момент в забое находились 287 человек, началась экстренная эвакуация. Судьба 46 шахтёров остаётся неизвестной.