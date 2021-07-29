В Кремле разобрались с делом оштрафованной активистки из Перми

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о деле пермской активистки Елены Германовой, оштрафованной местными властями за обращение к Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

Германова обратилась к Путину из-за попыток пермских властей отдать под застройку территорию стадиона «Молот». Песков заявил, что на стадионе уже давно никто не занимался спортом, а собственники объекта «недобросовестно эксплуатировали тему».

Там дело в том, что этот стадион, к сожалению, долгое-долгое время абсолютно не работал и не работает до сих пор. Там всё заросло бурьяном, — цитирует агентство Пескова.

Он добавил, что в Кремле с уважением относятся к мнению граждан, но то, что они защищают, это «вовсе не спортивный объект».

Песков также коснулся вопроса о штрафе Германовой. Представитель Кремля сообщил, что активистка будет оспаривать его в законном порядке. Он предложил дождаться результатов.

Пикет прошёл 23 июня. Полицейские задeржали активистов, которые записывали президенту России видеообращениe с жалобой на властей, которые хотят снести стадион. Германову оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию публичного мероприятия.