https://static.news.ru/photo/9cc742d8-4d8d-11ea-8252-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле назвали неуместной продажу сувенира, похожего на икону с ликом президента Владимира Путина. Такой товар был замечен в петербургском аэропорту Пулково.

Фотографию необычной «иконы» ещё 20 января опубликовал в Twitter председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин.

А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы? — задался вопросом он.

Когда именно на прилавках появились такие сувениры, доподлинно неизвестно. Однако, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства относится к этому негативно.

Мы это не приветствуем. И сам президент это не приветствует. Вряд ли это можно назвать иконой, — приводит его слова РИА Новости.

Это далеко не первая попытка использовать образ главы государства для коммерческих целей. Ранее, как писал NEWS.ru, жители Омска обнаружили в новогодних подарках своих детей конфеты «Президент». На обёртке угощения было изображено лицо Путина, а в составе значились водка и острый перец чили.