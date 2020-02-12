Когда именно на прилавках появились такие сувениры, доподлинно неизвестно. Однако, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства относится к этому негативно.
Мы это не приветствуем. И сам президент это не приветствует. Вряд ли это можно назвать иконой, — приводит его слова РИА Новости.
Это далеко не первая попытка использовать образ главы государства для коммерческих целей. Ранее, как писал NEWS.ru, жители Омска обнаружили в новогодних подарках своих детей конфеты «Президент». На обёртке угощения было изображено лицо Путина, а в составе значились водка и острый перец чили.