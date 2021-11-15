В Кремле заявили об отсутствии позиции по повышению акцизов на алкоголь

В Кремле назвали повышение акцизов на алкоголь и сигареты вопросом экономической целесообразности, решение по этому поводу должен принимать кабинет министров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос, является ли Владимир Путин сторонником того, чтобы алкоголь в стране был дорогим, Песков пояснил, что никаких специфических обсуждений на этот счёт в Кремле не было. За комментарием он предложил обратиться в кабинет министров.

Какой-то позиции [у Кремля] здесь нет. Это же вопрос экономической целесообразности, — сказал Песков.

Ранее в Минфине предложили повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк до 261 и 480 рублей за 0,5 литра соответственно. В настоящее время минимальная розничная цена бутылки водки объёмом 0,5 литра составляет 243 рубля, коньяка — 446 рублей.

Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь повышаются в связи с ростом инфляции, удорожания сырья и повышением акцизов. В Минздраве полагают, что такие меры снижают объёмы потребления алкоголя населением.