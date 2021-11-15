В России могут подорожать коньяк и водка

Водка и коньяк могут подорожать в России в 2022 году. В Минфине предложили повысить минимальные розничные цены на эти алкогольные напитки до 261 и 480 рублей за 0,5 литра соответственно. Подготовленный ведомством проект приказа о повышении цен опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

В настоящее время минимальная розничная цена бутылки водки объёмом 0,5 литра составляет 243 рубля, коньяка — 446 рублей. В случае утверждения приказа министерства, она вырастет на 7,4% и 7,6% соответственно. Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь повышаются в связи с ростом инфляции, удорожания сырья и повышением акцизов. В Минздраве полагают, что подорожание алкоголя в магазинах снижает объёмы его потребления населением.

Такого мнения придерживается также депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он считает, что необходимо свести к нулю потребление алкоголя в стране. В качестве одной из мер достижения этой цели он назвал повышение цен на спиртное до европейского уровня.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области предложили ввести продажу алкоголя по QR-кодам. В Госдуме сочли, что это негативно отразится на экономике и приведёт к росту рынка нелегального спиртного.