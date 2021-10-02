«Ад наяву»: Онищенко призвал снизить употребление алкоголя в РФ до нуля

3 октября отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru заявил, что употребление алкоголя на душу населения в России необходимо снизить до нуля.

Онищенко отметил, что в нашей стране есть свой, Всероссийский день трезвости, который отмечается 11 сентября. Однако этого мало. В России все 365 дней нужно сделать днями трезвости.

Депутат рассказал, что в настоящее время, согласно официальной статистике, потребление спиртных напитков в России составляет около 10-12 литров на душу населения в год. Этот показатель слишком высок, поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает потребление алкоголя выше восьми литров на человека в год угрозой генофонду нации.

Онищенко подчеркнул, что потребление алкоголя в России необходимо снизить до нуля. По его словам, такой показатель уже практически достигнут в Чечне и Ингушетии. При этом он сделал акцент на том, что в этих республиках зафиксирован самый высокий уровень рождаемости.

В качестве мер по снижению употребления алкоголя Онищенко предложил повысить цены на него до европейского уровня. Тем самым снизится доступность спиртного для населения.

Он также призвал искоренять спиртосодержащую продукцию двойного назначения, которая якобы называется парфюмерно-косметической или дезинфицирующей. На самом деле это дешёвый безакцизный алкоголь, который продают «почти спившимся группам населения», пояснил парламентарий.

Онищенко также отметил, что необходимо заниматься формированием здорового образа жизни. Молодёжь необходимо отвлекать от поисков «искусственных стимуляторов настроения». Для этого нужно обеспечить ей свободный доступ к спортивным комплексам.

Депутат сделал акцент на том, что пьют в большинстве своём мужчины. По его словам, семьи, где алкоголь употребляют отцы, — это «ад наяву». Считается, что алкоголик один, но вокруг него ещё пять человек, которые находятся даже в более тяжёлом состоянии, чем он.

Это многофакторная, мгногокомпонентная, мультидисциплинарная проблема, которая никогда не должна сходить с повестки дня, — заключил парламентарий.

Ранее глава европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе назвал Россию примером для подражания в области борьбы с табакокурением и алкоголизмом. По его словам, действия российских властей в сфере антиалкогольной политики привели к серьёзному уменьшению числа активных потребителей.