ВОЗ назвала Россию примером для подражания в борьбе с курением и алкоголем
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:31, 30 сентября 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Россия является примером для подражания в комплексном подходе по борьбе с табакокурением и алкоголизмом. Об этом заявил в интервью газете «Известия» глава европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе.
По его словам, употребление табака и алкоголя в РФ остаётся лидирующей проблемой, однако здесь наблюдаются значительные улучшения.
Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания, — отметил представитель ВОЗ.
По его словам, данные свидетельствуют, что действия российских властей в сфере антиалкогольной политики привели к серьёзному уменьшению числа активных потребителей. Достичь этого удалось благодаря запрету на производство кустарных пивных напитков, повышению цен и ограничению доступности алкоголя, в том числе ночью.
Викрамасингхе выразил надежду, что пример России распространится на все страны Евросоюза.
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