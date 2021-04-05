В Кремле прокомментировали информацию о здоровье Навального

https://static.news.ru/photo/9a692774-96c3-11eb-86e0-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Если оппозиционер Алексей Навальный действительно болен, то ему обеспечат должное лечение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать письмо секретаря организации Amnesty International в адрес президента Владимира Путина с просьбой позволить Навальному лечиться. В ответ пресс-секретарь отметил, что не имеет никакой информации об этом. Кроме того, сведения о том, помещён или нет заключённый в лечебное подразделение СИЗО, является исключительно прерогативой ФСИН. Все необходимые мероприятия там проводятся, пояснил он.

Песков также подчеркнул, что «о каких-либо особенных условиях для одного из осуждённых речи идти не может», поскольку существуют определённые правила, в том числе по обращению с заболевшими заключёнными.

Поэтому если действительно речь идёт о болезни, то будет обеспечено на соответствующем предусмотренном уровне лечение, — сказал пресс-секретарь президента.

Накануне в ФСИН рассказали, что Навального перевели из колонии в медико-санитарную часть. Причиной стали выявленные у него признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.

Ранее, как писал NEWS.ru, Навальный сообщил о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам оппозиционер сообщил, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.