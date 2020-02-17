https://static.news.ru/photo/21f1129e-516d-11ea-ba36-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дудь Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ-инфицированных в России — это хорошая работа, которая заслуживает внимания. Так о документальной картине в разговоре с сотрудниками СМИ высказался пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, смотрели ли ленту в администрации главы государства.

Главное, что с фильмом ознакомились в профильном ведомстве. В личном качестве, наверняка, кто-то в администрации смотрел. Работа действительно заслуживает внимания, — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин похвалил снятую Юрием Дудём документальную ленту о ВИЧ-инфицированных в России. Чиновник отметил, что Дудь «снял нужный фильм», и пообещал, что Счётная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи людям с ВИЧ-инфекцией.