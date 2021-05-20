В Кремле ответили на идею ФСИН о замене мигрантов заключёнными

https://static.news.ru/photo/0e5d1c04-b95a-11eb-ab71-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова использовать вместо трудовых мигрантов заключённых там, где существует дефицит рабочей силы. По его словам, у Кремля пока нет позиции по данному вопросу, сообщает РИА Новости.

Это новая инициатива, наверное, она должна как-то обсуждаться, прорабатываться. Но какой-то позиции по этому вопросу нет, — цитирует его агентство.

Своё предложение Калашников высказал в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин обсуждал с коллегами из Таджикистана и Узбекистана налаживание потока мигрантов на российские объекты. Он заявил, что ФСИН готова помочь в предоставлении рабочей силы.

При этом отметил, что для самих заключённых «это будет не ГУЛАГ», а достойные условия. По мнению главы ведомства, таким образом будет решена трудовая проблема и в то же время произойдёт социализация заключённых.