В Кремле отвергли возможность выплат молодёжи

Власти не планируют осуществлять новые единовременные выплаты, в том числе для молодых людей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В воскресенье (22 августа. — NEWS.ru) речь шла обо всех пенсионерах, о военных пенсионерах [из] различных ведомств силового блока. О других категориях сейчас речи не идёт, — сказал представитель Кремля.

Он попросил не забывать о прошедших недавно выплатах «для большой категории граждан» — семей с детьми «в разной конфигурации». По его словам, это было важное действие.

22 августа президент России Владимир Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва.

24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Граждане получат деньги в сентябре, подавать заявление для этого не нужно.

В июле Путин подписал указ, по которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от 6 до 18 лет и граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.