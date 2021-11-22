В Кремле прокомментировали законопроект об упоминании национальности в СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что пока рано оценивать внесённый в Госдуму законопроект о запрете на упоминание в СМИ национальности преступников. По его словам, работа над документом в парламенте ещё только предстоит, пишет РИА Новости.

Внесён документ, ещё предстоит работа в профильных комитетах и так далее, пока это не тема нашей повестки дня, — сказал Песков.

Парламент Чечни внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить публикацию в СМИ информации о национальности правонарушителей. Документ есть в электронной базе данных ГД, он подразумевает поправки в 4-ю статью федерального закона «О средствах массовой информации». Запрет этот поддержал замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Вопрос об упоминании в прессе национальности преступников поднялся после ряда драк в Москве с участием выходцев с Кавказа и из Средней Азии.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что акцентирование на национальности может привести к разжиганию национальной розни, однако запрет для СМИ может повлечь и отрицательные последствия. По его словам, если СМИ не будут сообщать о принадлежности правонарушителей к тем или иным диаспорам, их выходки останутся безнаказанными в том числе и со стороны «своих».

Политик Максим Шевченко также выступил против этой инициативы, он считает, что запрет на указание в СМИ национальности преступников — это недопустимое вторжение в свободу слова журналистов. По его мнению, с тем же успехом можно не упоминать и национальность преступников, ответственных за холокост.