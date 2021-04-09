В Кремле оценили сообщения о доходах Кадырова

https://static.news.ru/photo/655e872c-9920-11eb-bd85-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: vk.com/ramzan

Кремль в вопросе доходов главы Чечни Рамзана Кадырова опирается на официальную информацию и итоги проверок спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, расследования — это одно, а декларирование — другое. Главы всех регионов заполняют и сдают декларации, которые после изучают соответствующие подразделения. При необходимости они могут организовать более тщательную проверку.

Поэтому в данном случае мы всё-таки ориентируемся на официальные данные и официальные результаты проверок специальных служб на этот счёт, — отметил он.

Отвечая на вопрос, не могут ли СМИ в такой ситуации выступать сторонним институтом, помогающим спецорганам, представитель Кремля сообщил, что сведения, которые изучают соответствующие антикоррупционные подразделения, «гораздо более достоверные», чем те, что указываются в прессе.

Песков добавил, что в случае с расследованием издания «Проект» более тщательная проверка не требуется.

Как писал NEWS.ru, Кадыров прокомментировал публикацию «Новой газеты» о расправах в регионе. Он заявил, что бывший сотрудник полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулейман Гезмахмаев, который рассказал о преступлениях, выдумал эту историю. Он назвал Гезмахмаева наркоманом, «о котором даже стыдно говорить, что он служил в полку».