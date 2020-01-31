https://static.news.ru/photo/08366598-4411-11ea-be2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом вызывает серьёзную озабоченность и требует принятия своевременных мер, чтобы не допустить распространения заболевания в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Проблема признана широко и официально, более того, ВОЗ проблема признана, поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность. Это та проблема, которая, собственно, является поводом для специальных мер, принимаемых нашим правительством, — цитирует его РИА Новости.

Песков подчеркнул, что случаев заболевания коронавирусом в РФ на сегодняшний день не выявлено, однако угроза сохраняется.

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появилось видео из китайского города Уханя, где в конце декабря произошла вспышка коронавируса. Местные жители показали, как сейчас выглядит охваченный эпидемией город.