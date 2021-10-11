В Кремле объяснили высокую смертность от коронавируса в стране

Высокая смертность от коронавируса в России объясняется низким уровнем вакцинации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что глава государства Владимир Путин взял ситуацию в свои руки, передаёт РИА Новости.

Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький. Непозволимо маленький. Отсюда у нас такая большая смертность, — цитирует Пескова агентство.

Он добавил, что для людей созданы все условия для спасения жизни путём вакцинации. При этом власти используют любую возможность обратиться к гражданам с призывом прививаться.

Президент давно взял это в свои руки. И на федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе, — сообщил Песков.

Ранее Песков заявил, что правительство не намерено принимать меры по стимуляции населения к вакцинации от коронавируса на федеральном уровне. Решить проблему темпов вакцинации можно на уровне регионов, которые наделены соответствующими полномочиями,.